Die evangelischen Kirchengemeinden Bad Staffelstein und Herreth feiern am Heiligen Abend ihre Kindermette und Christvespern in den jeweiligen Orten. Für diese Gottesdienste besteht nach den neuen staatlichen Richtlinien zum Lockdown eine Anmeldepflicht (siehe Kontakt unten). Wie das Pfarramt mitteilt, wird versucht, auch spontanen Gottesdienstbesuchern einen Platz im Rahmen der geltenden Verordnung zu ermöglichen.

Kindermette im Freien

Die Kindermette "Weihnachtsweg mit Engel" findet an Heiligabend, 24. Dezember, um 15 Uhr am Georg-Herpich-Platz direkt an der Dreieinigkeitskirche statt. Ebenso um 17 die Christvesper. Die Christmette um 22 Uhr in Bad Staffelstein muss wegen der Ausgangsbeschränkung in diesem Jahr ausfallen.

Um 19 Uhr wird in Herreth beim Backhäuschen am Dorfplatz die Christvesper gefeiert. Wenn möglich, sollten die Gottesdienstbesucher eine Laterne oder ein Licht mitbringen. Außerdem wird gebeten, sich warm anzuziehen und eventuell eine Decke und einen Schirm mitzubringen.

Am Ersten Weihnachtsfeiertag, Freitag, 25. Dezember, finden um 9 Uhr in Herreth und um 10.15 Uhr in Bad Staffelstein Gottesdienste statt.

Am Samstag, 26. Dezember, wird der Gottesdienst zum Zweiten Weihnachtsfeiertag um 10.15 Uhr nur in Bad Staffelstein gefeiert.

Es wird bei allen Sonderregelungen um Verständnis gebeten und gleichzeitig darauf hingewiesen, dass die Verantwortlichen der Kirchengemeinden alles im Rahmen des Möglichen tun, dass auch in diesem Jahr die Weihnachtsgottesdienste gefeiert werden können. red