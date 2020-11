Mit dem Christkönigsfest am Sonntag, 22. November, geht das Kirchenjahr im Dom zu Ende. In der Vorabendmesse am Samstag um 17 Uhr und am Sonntag in der Eucharistiefeier um 11.30 Uhr hält Dompfarrer Markus Kohmann die Christkönigspredigt. Am Sonntag predigt um 9.30 Uhr Erzbischof Ludwig Schick im Pontifikalamt. Zum Abschluss des Christkönigsfestes findet am Sonntag um 17 Uhr eine feierlich gestaltete Vesper mit dem Erzbischof statt. Er wird mit dem Allerheiligsten vom Domkranz aus der Stadt den Segen spenden. Auf dem Domplatz besteht Parkerlaubnis am Samstag von 16.30 Uhr bis 18.30 Uhr und am Sonntag von 15.30 Uhr bis 18.30 Uhr. Wegen der Corona-Pandemie findet die traditionelle Prozession durch das Berggebiet in diesem Jahr nicht statt, teilt die Pressestelle des Erzbistums weiter mit. red