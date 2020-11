Wenn in der Kathi-Baur-Kindertagesstätte ein neuer Elternbeirat gewählt wird, dann geschieht das in der Regel in Form eines gemeinsamen Abends. Aufgrund der Corona-Pandemie war dies in diesem Jahr nicht möglich. Ein neues Gremium gibt es aber trotzdem. "Wer für den Elternbeirat kandidieren wollte, erstellte von sich eine Art Steckbrief, in dem er sich vorstellte und begründete, warum er dem Gremium angehören möchte", erzählt Silke Schnapp. Diese Briefe wurden dann in der Kita ausgehängt. So hat Christian Herold den Posten des Vorsitzenden inne, während Nadine Lauterbach als dessen Stellvertreterin fungiert. Bianca Albrecht kümmert sich um die Finanzen, Ines Fiedler erledigt die Schriftführerarbeiten. Beisitzer sind: Kathrin Michalke, Kathrin Kraus, Mandy Söhnge, Christina Gnatzy, Simone Holzhey, Christina Herrmann, Sandra Schmitt, Ramona Bornschlegel und Andrea Herold. bkl