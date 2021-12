Zum Dank für seine 25-jährige Betriebszugehörigkeit bei Helfrich Ingenieure überreichte Geschäftsführer Dipl.-Ing. (FH) Wilfried Helfrich dem Operativen Leiter Christian Gareis eine Urkunde und ein Geschenk.

Nicht nur die Helfrich Ingenieure Projektierungsgesellschaft mbH selbst feierte in diesem Jahr ihr 25-jähriges Bestehen, auch Christian Gareis wurde im November für seine 25-jährige Betriebszugehörigkeit geehrt. Als einer der ersten Mitarbeiter stieg er im Gründungsjahr 1996 in das Unternehmen ein. Seitdem wirkte er am Erfolg des Unternehmens in seiner standortübergreifenden Funktion als Operativer Leiter sowie als Standortleiter des Büros in Schweinfurt in besonderer Weise mit. "Damals bestand das Büro aus nur drei Personen, die in einem kleinen Raum einer ehemaligen Zweigniederlassung der Sparkasse in Riedenberg zusammensaßen", erinnerte sich Geschäftsführer Wilfried Helfrich an das Gründungsjahr zurück. Heute zählt das mittelständische Ingenieurbüro 120 Mitarbeiter und ist an den Standorten Bad Kissingen, Schweinfurt (zukünftig Gewerbepark A71), Nürnberg und Bamberg vertreten. red