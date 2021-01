Die Christbäume werden wie folgt abgeholt:

Montag, 11. Januar, im Abfuhrbezirk 1 und 2; Dienstag, 12 Januar, im Abfuhrbezirk 3 und 4; Mittwoch, 13. Januar, im Abfuhrbezirk 5 und 6; Donnerstag, 14. Januar, im Abfuhrbezirk 7 und 8; Freitag, 15. Januar, im Abfuhrbezirk 9 und 10; Montag, 18. Januar, im Abfuhrbezirk 11 + 12. Die Christbäume werden von extra für diesen Zweck eingeteilten Müllfahrzeugen abgefahren. Es ist deshalb unbedingt erforderlich, dass die Bäume spätestens um 7 Uhr am Gehsteigrand bereitgestellt werden. Die Christbäume sind auf eine Länge von maximal 2,50 Meter zu kürzen. Von größter Bedeutung ist, dass von den Bäumen der Christbaumschmuck restlos abgenommen wird, da die Bäume zur Kompostierungsanlage angeliefert und dort kompostiert werden. Christbaumschmuck wie zum Beispiel Lametta, Engelshaar, Girlanden usw., der nicht oder nur schwer verrottet, würde den Kompost zu stark belasten und verunreinigen, so dass sein Einsatz in der Landwirtschaft nicht mehr möglich wäre. Die Bürger werden um Beachtung gebeten, um so einen aktiven Beitrag zum Umweltschutz zu leisten. red