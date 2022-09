Der Sängerkreis Schweinfurt, zu dem 130 Gesangsvereine und 1400 Aktive in Unterfranken zählen, wird 100 Jahre alt. Aus diesem Anlass findet am Samstag, 17. September, um 19.30 Uhr, ein Jubiläumschorkonzert im Max-Littmann-Saal des Kissinger Regentenbaus statt. Mitwirkende sind die Kissinger Sängervereinigung, deren Chorleiterin Ilona Seufert moderiert (im Bild der Jugendchor Chorisma), der Chor "InTakt" aus Garitz, der gemischte Chor des Musikvereins Volkach, der Sängerkreischor "d'accord" sowie der Sängerverein Mellrichstadt. Tickets gibt es an der Abendkasse und vorab in der Tourist-Info im Arkadenbau sowie unter Tel. 0971/ 8048444 oder online unter badkissingen.de/events. Foto: Lisa-Marie Kaspar