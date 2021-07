Tobias Goebel und Ralf Meinck haben ihre Tätigkeit als Chefärzte der Inneren Medizin und Geriatrie in der Franz von Prümmer Klinik wieder aufgenommen, teilt die Klinik in einer Pressemeldung mit. Beide Ärzte seien durch ihre frühere Tätigkeit in der Klinik mit ihrer fachlichen Expertise sowie ihrer Umsetzungsstärke sehr gut bekannt. "Wir freuen uns, damit Bewährtes und Neues zusammenbringen zu können", erklärt Krankenhausdirektor Ralph Pleier. Zuletzt waren die beiden Ärzte in der Helios Klinik in Hammelburg tätig. Somit habe die Franz von Prümmer Klinik sehr erfahrene Spezialisten zurückgewonnen red