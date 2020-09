Das Gesundheitsamt Bamberg setzt beim Kampf gegen das Coronavirus ab sofort auf Unterstützung durch künstliche Intelligenz. Als eine von drei Testregionen in ganz Deutschland nimmt ab sofort ein sogenanntes "Chatbot" alle Fragen der Bürger zum Thema Corona entgegen, teilt das Landratsamt mit.

"Chatbot" bedeutet im Grunde nichts anderes als "Reden mit einem Roboter". Er nimmt Anrufe im Telefondienst an und ermittelt anhand von Schlüsselwörtern das Anliegen. Bei Fragen rund um Corona erhalten Anrufer die Möglichkeit, entweder eine Nachricht zu hinterlassen oder eine E-Mail an das Gesundheitsamt zu schreiben.

Ein Mehrwert

In beiden Fällen setzen sich dann zeitnah qualifizierte Mitarbeiter mit dem Bürger in Verbindung. Susanne Paulmann, Leiterin des Gesundheitsamtes Bamberg, erklärt: "Wir befinden uns derzeit noch in der Testphase, doch bereits jetzt stellt der Chatbot einen großen Mehrwert für die Bürger dar. Sein Einsatz ermöglicht eine Kontaktaufnahme mit uns, rund um die Uhr, sieben Tage die Woche." Der Chatbot sei zudem ein weiterer wichtiger Schritt in Richtung Digitali-sierung. Die eigens für Reiserückkehrer eingerichtete Corona-Hotline ist übrigens weiterhin unter der Telefonnummer 0951/85-9700 montags bis donnerstags von 9 bis 15 Uhr und freitags von 9 bis 12 Uhr erreichbar.

Infos im Internet

Alle wichtigen Informationen rund um das Corona-Virus gibt es außerdem online auf der Seite des Landesamtes Bamberg: https://www.landkreis-bamberg.de/Corona-Virus. red