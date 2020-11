Fast 20 Jahre nach der Gründung des Ladies' Circle Coburg war es an der Zeit, einen Tangent Club in Coburg ins Leben zu rufen. Tangent ist nicht nur die Weiterführung von Ladies' Circle, sondern ein Vertiefen von Freundschaften. Ladies' Circle (LC) ist - so geht aus der Homepage hervor - eine internationale Service-Organisation junger Frauen, die unabhängig von politischen oder religiösen Interessen die Ziele Freundschaft und Hilfsbereitschaft hat. Sie engagieren sich aktiv für soziale Projekte und möchten den Kontakt junger Frauen untereinander fördern und vertiefen.Und so entschlossen sich zwölf ehemalige Ladies zu diesem Schritt und konnten ein Jahr nach der Gründung von TC 38 Coburg feierlich ihre Charter begehen. Bei einem Fest auf Schloss Hohenstein überreichte die Deutschland-Präsidentin von TCD Birgid Feyerherd Gründungspräsidentin Barbara Glauben die Charterurkunde. Bei diesem feierlichen Moment waren auch Uli Müller-Pecht, Petra Campa, Sabine Weinhold, Daniela Heitmann, Claudia Straube, Martina Menger, Vize-Präsidentin Karin Burkardt-Zesewitz, Corina Trier, Beate Sirman, Tina Göller-Kronawitter und Martina Reitzler anwesend. red