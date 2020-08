Chapter-Vortrag: Angst vor der Zukunft?

Georg Damböck aus Deggendorf referiert am Freitag, 7. August, um 19.15 Uhr bei Chapter Obermain zum Thema "Angst vor der Zukunft?". Wir leben in Zeiten mit besonderen Herausforderungen. Am politischen Horizont hat sich global etwas zusammengebraut. Spezialisten aus Politik und Regierungen scheinen keine befriedigenden Lösungen für viele Konflikte mehr zu finden. Viele Menschen leben in Ängsten, gerade was ihre Zukunft betrifft. Wohin geht die Reise der Menschheit? Gibt es bestimmte evidente Zeichen, die wir beachten sollten? Welche Lösungen gibt es und wie können wir mit unseren Ängsten konstruktiv umgehen? Der Referent hat sich eingehend mit diesen Fragen beschäftigt. Er wird aktuelle Entwicklungsverläufe darstellen, sie in einen Zusammenhang bringen und Lösungsmöglichkeiten aufzeigen. Die Veranstaltung findet im Hotel "Fränkischer Hof" in Baiersdorf statt. red