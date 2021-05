In der Christuskirche feierten Celina Till und Jes­per Schachtl Konfirmation.Unter dem Orgelspiel von Markus Karittke geleiteten Pfarrer Ulrich Jobst und Pfarrvikarin Christina Saueracker die jungen Christen in das festlich geschmückte Gotteshaus. "Ihr habt einen Abschluss eurer Kindheit für das Leben im Glauben an Gott erreicht", sagte Saueracker zu den jetzt mündigen Gemeindemitgliedern. Melanie Bornschlegel und Gertrud Baum bereicherten die Feier mit zwei wunderschönen Liedern. Zum Abschluss überreichte die Vikarin Erinnerungskreuze mit dem Bild eines Leuchtturms. rd