Erneut unterstützt der Christliche Bürgerblock CBB Menschen im Raum Hammelburg. Nach dem Beginn der Coronapandemie spendete die Wählervereinigung bereits 1000 Euro für die Hammelburger Tafel.

Kurz nach Beginn des Ukraine-Krieges entschloss sich der Vorstand, hier in Hammelburg ankommende Flüchtlinge wiederum mit 1000 Euro finanziell zu unterstützen. So wurde etwa eine ukrainische Familie mit einem "Begrüßungsgeld" bedacht. Auf Anregung der Hammelburger Grundschulleiterin Simone Albert konnten jetzt Mitglieder der CBB-Vorstandschaft dringend benötigte Schulgrundausstattungen an ukrainische Schüler- und Schülerinnen übergeben. Seit Ende März 2022 hat die Grundschule am Mönchsturm Hammelburg bereits acht ukrainische Kinder aufgenommen, mehr werden erwartet. Mit dem Spendengeld in Höhe von 850 Euro, das der Schule vom CBB zur Verfü-gung gestellt wird, wurden bei ortsansässigen Händlern Erst-Ausstattungen gekauft. Die Sets beinhalten befüllte Mäppchen, diverse Schreibutensilien, Blöcke, Hefte, Materialien für den Kunstunterricht und anderes. Dank des engagierten Einsatzes der Jugendsozialarbeiterin Elena Tiefenbach und der guten Zusammenarbeit zwischen der Stadt Hammelburg, dem Staatlichen Schulamt Bad Kissingen sowie der Schulleitung und der ganzen Schulfamilie läuft die Integration der Schüler an der Grundschule reibungslos. red