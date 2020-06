Casimirianum trauert um Studiendirektorin a. D. Brigitte Hauck

Christiane Hauck ist tot. Das Gymnasium Casimirianum Coburg trauert um die ehemalige Studiendirektorin. Die Coburgerin studierte nach dem Abitur in Erlangen Sport und Chemie, absolvierte ihr Referendariat und trat nach glänzend absolvierten Staatsexamina 1975 am Gymnasium Casimirianum ihre Beamtenlaufbahn an, geht aus einer Pressemitteilung des Gymnasiums hervor.

Die versierte, sehr aktive und vielseitige Chemikerin und Sportlerin gestaltete von Beginn an schwerpunktmäßig den Sportunterricht am Casimirianum. In vorbildlichem Engagement führte sie ihre Schülerinnen in etlichen Schulmannschaften und Sportgruppen in den verschiedensten Disziplinen zu Erfolgen weit über die Schule hinaus. Ihr hohes Können und perfektes Organisationstalent waren gefragt, ob als Skilehrerin in der Gestaltung einer Flut von Skikursen, im Lehrteam "Kanu" des Bayerischen Landesverbands oder etliche Jahre als Kreisschulobfrau für "Ski alpin".

Weiter heißt es in dem Nachruf: "Studiendirektorin a. D. Hauck machte in ihrer zurückhaltenden Art von ihrem Leistungsspektrum kein Aufhebens - die Erfolge sprachen für sich. Dank ihrer Fachkompetenzen verantwortete sie sehr zuverlässig und verbindlich für das Casimirianum in Kombination die Fachbetreuungen Sport und Chemie. Es war bewundernswert, mit welchem Elan und mit welcher großen Energie sie sich auch von persönlichen Schicksalsschlägen nicht unterkriegen ließ. Mit fester Selbstdisziplin vermochte sie ihre klare Linie zu wahren und motivierte mit großem pädagogischen Einfühlungsvermögen ihre Schüler. Frau Hauck war auf Grund ihrer hohen fachlichen Kompetenz, ihrer Verlässlichkeit und feinen menschlichen wie fairen Art bei Schülern, Eltern und Kollegen sehr geschätzt. Wir werden die Kollegin in sehr guter Erinnerung behalten und wünschen allen Angehörigen und Freunden das Beste in dieser schweren Zeit." red