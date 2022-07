In der Caritas-Sozialstation und der Caritas-Tagespflege in Bad Kissingen/Garitz freuten sich mehr als 30 Besucherinnen und Besucher über einen der Tag-der-offenen-Tür. Sie hatten die Möglichkeit, die Räumlichkeiten der Tagespflege und der Sozialstation zu besichtigen. Rege Gespräche zwischen Gästen und Mitarbeiterinnen kamen dabei zu Stande. So wurden viele Fragen zu den Versorgungsangeboten beantwortet. Und das nicht nur in schönem Ambiente, sondern auch bei selbst gebackenem Kuchen mit Kaffee oder auch etwas Herzhaftem. Die Caritas freute sich über die zahlreichen Gäste und bedankte sich bei allen Helferinnen und Helfern sowie dem Vorbereitungsteam. Wer den Tag der offenen Tür verpasst hat, kann sich unter Tel. 0971/ 72 46 90 00 erkundigen. red