Nach dem Ausbruch des Coronavirus im Caritas-Altenservicezentrum Sankt Martin mit seinen Hausgemeinschaften Sankt Anna in Hofheim und den negativen Kon-trolltest-Ergebnissen lässt die Caritas weiter testen. Das teilte der Kreisverband am gestrigen Montag mit.

Am Donnerstag war bekannt geworden, dass vier Mitarbeiter und ein Bewohner sich mit Corona angesteckt hatten. Am Samstag informierte das Gesundheitsamt darüber, dass die Ergebnisse der ersten Testrunde bei allen Beschäftigten sowie allen Bewohnern in den Hofheimer Einrichtungen auf das Coronavirus negativ ausgefallen sind (siehe den gestrigen FT-Bericht).

"Natürlich sind wir erst einmal erleichtert über dieses Resultat. Aber wir alle wissen um die Komplexität der Diagnostik. Nun folgen die notwendigen zweiten Tests. Deren Ergebnisse sind nicht weniger wichtig", erklärt Anke Schäflein, Geschäftsführerin des Caritasverbandes für den Landkreis Haßberge.

Ab Mittwoch folgt der zweite Testdurchgang. Bis die Ergebnisse der zweiten Testreihe vorliegen, bleibt das Besuchsverbot für das Seniorenheim Sankt Martin und die Hausgemeinschaften Sankt Anna bestehen. Für den Besuch von Bewohnern in der Sterbephase gibt es kontrollierte Ausnahmen. red