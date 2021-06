Die Schuldner- und Insolvenzberatung des Caritasverbands für den Landkreis Kulmbach bietet eine Informationsveranstaltung zum Thema "Schulden und Insolvenz" in Kulmbach an. Sie findet am Donnerstag, 24. Juni, von 18 bis 19 Uhr in der Caritas Kulmbach (Konferenzraum EG), Bauergasse 3+5, statt. Eine Anmeldung ist nötig (Telefon: 09221/95740). Die Beratung ist kostenlos. trf