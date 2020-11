Neben dem täglichen Geschäft möchte das Technologie-Unternehmen Bytabo, das der Kulmbacher Christian Schieber mit gegründet hat, eine soziale Initiative mit einem kostenlosen Projekt begleiten. Gesucht wird ein Vorschlag für ein soziales Projekt oder ein sozialer Verein, dessen Wunsch es ist, in der digitalen Welt Fuß zu fassen. Bytabo unterstützt dabei durch Know-how aus Startup, UX und Informatik. Wer sich mit seinem sozialen Verein angesprochen fühlt oder in wem schon seit längerer Zeit eine Idee schlummert, dem aber bisher immer die finanziellen Mittel oder das Know-how zur Umsetzung gefehlt haben, kann sich bei Bytabo anmelden. Die einzige Bedingung dabei ist: Es muss sozial, nachhaltig und Non-Profit sein. Mehr Informationen gibt es unter https://docs.google.com/forms/d/1T4p2r5V3MZxxFwjgzTonFBwQEOpDCZvMLjYpKKemz_k/edit. Aus allen Bewerbungen trifft Bytabo eine Vorauswahl von drei Projekten und lässt im Anschluss ihre Kunden und Partner gemeinschaftlich abstimmen, welches Projekt die finale Zusage erhalten soll. Ende der Bewerbungsfrist ist der 6. Dezember - vier Tage später, am 10. Dezember, fällt der Startschuss für das Weihnachtsvoting. red