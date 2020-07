Busse werden umgeleitet

Zur Verbesserung des Hochwasserschutzes in der Gemeinde Spardorf wird der Durchlass des Tennenbachs unter der Marloffsteiner Straße in Spardorf vergrößert. Deshalb ist bis voraussichtlich Ende September die Marloffsteiner Straße in Spardorf (St. 2242) gesperrt. Die regionalen Buslinien werden in Marloffstein über die Uttenreuther Straße (ERH 7) zum Busbahnhof Buckenhof/Spardorf umgeleitet.

Regionalbuslinien betroffen

Die Linien 252 und 253 können deshalb die Haltestelle Spardorf-Emil-von-Behring-Gymnasium nicht anfahren. Die Linie 208 bedient die Haltestellen Rathsberger Straße, Kornblumenweg, Luzernenweg und Emil-von-Behring-Gymnasium in Spardorf nicht. Als Ersatzhaltestelle dient jeweils der Busbahnhof Buckenhof/Spardorf. Für die Haltestelle Marloffstein Feuerwehrhaus wird auf Höhe des Friedhofwegs und gegenüberliegend eine Ersatzhaltestelle eingerichtet. Aufgrund der Umleitungsstrecke und dem erhöhten Verkehrsaufkommen ist mit Verzögerungen zu rechnen. Landratsamt Erlangen-Höchstadt und Gemeinde Spardorf bitten dies zu entschuldigen. Weitere Infos gibt es auf vg-uttenreuth.de. red