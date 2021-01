Nach dem Beschluss des bayerischen Kabinetts vom Mittwoch geht der strenge Lockdown in die Verlängerung. Auch die Schulen bleiben vorerst bis 31. Januar geschlossen. Die Stadtwerke Bamberg behalten deshalb den Notfahrplan für den

Stadtbus bei.

Seit 28. Dezember stellt der Bamberger Verkehrsbetrieb trotz drastisch gesunkener Nachfrage mit einem Notfahrplan sicher, dass die Menschen zur Arbeit und zum Arzt kommen und dringende Besorgungen erledigen können. Dabei gilt montags bis freitags der Samstagsfahrplan in Kombination mit zusätzlichen Fahrten mit dem Anruf-Linien-Taxi in den Morgenstunden. Um das Zusatzangebot zu nutzen, melden Fahrgäste ihren Bedarf spätestens 30 Minuten vor der Abfahrtszeit bei der Bamberger Taxigenossenschaft unter der Rufnummer 0951/14443 an. Das Taxi kommt zur angegebenen Zeit an die entsprechende Stadtbus-Haltestelle; beim Einsteigen ist der Fahrschein vorzuzeigen bzw. ein Einzelfahrschein zu erwerben. Einen detaillierten Überblick über den Notfahrplan geben die Stadtwerke auf ihrer Internetseite unter www.stadtwerke-bamberg.de/bus.

Persönliche Besuche im Servicezentrum sind ab 11. Januar mit Einschränkungen wieder möglich. Voraussetzung ist, dass Kunden im Vorfeld einen Termin vereinbaren. Das können sie

über die Internetseite www.stadtwerke-bamberg.de/service tun oder telefonisch unter der Nummer 0951/77-4900. Das Stadtwerke-Team berät außerdem am Telefon und über digitale Kanäle, die ebenfalls auf der Stadtwerke-Internetseite unter "Service" zu finden sind. Besonders bequem ist der Rückrufservice: Statt in der Leitung zu warten, einfach Telefonnummer sowie Wunschzeit hinterlassen, und die Stadtwerke rufen zurück. red