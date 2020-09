Die Mobilitätszentrale weist darauf hin, dass die Fahrpläne der Linien 3, 31, 32 und 81 geändert wurden und ab Montag, 14. September, in Kraft treten. Dies betrifft in erster Linie die Schülerinnen und Schüler aus den Bereichen Küps und Weißenbrunn, die unter Nutzung der Linien 3, 31 und 32 die Schulen in Kronach besuchen. Die Fahrpläne mussten nicht zuletzt aufgrund der Baustelle in Kronach (an der Abzweigung nach Weißenbrunn) und damit verbundenen Verzögerungen angepasst werden. Besonders zu beachten gilt, dass die Busse in den Morgenstunden fünf Minuten früher wegfahren. Für eine weitere Verbesserung und vor allem zur Entlastung einzelner Busse werden zudem die Schmölzer Schüler ab Montag mit der Linie 31 befördert. Eine weitere Änderung gibt es auf der Linie 81 von Kronach in Richtung Wilhelmsthal. Hier wurde die Haltestelle Rodacher Straße neu in den Plan aufgenommen. Sie wird um 12.01 Uhr, 12.46 Uhr und um 12.49 Uhr angefahren.

Die neuen Fahrpläne der betroffenen Linien 3, 31, 32 und 81 können bereits auf landkreis-kronach.de abgerufen werden. Aktuell arbeitet die Mobilitätszentrale in Kronach an weiteren Verbesserungen des Fahrplansystems. red