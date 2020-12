Der Landkreis Lichtenfels hat wegen der Notbetreuung in den Schulen entschieden, dass von heute, Mittwoch, bis einschließlich Dienstag, 22. Dezember, die landkreiseigenen Linien regulär wie an Schultagen verkehren. Dies betrifft die landkreiseigenen, im VGN verkehrenden Buslinien der Firmen OVF, Kaiser und Deuber. Online gibt es Auskunft unter www.vgn.de. Ein weiterer Grund, das Angebot aufrechtzuerhalten, war die Tatsache, dass das Landratsamt vermehrt Anfragen von Pendlern erreichten, die um die planmäßige Fortführung des Schulfahrplanes in diesem Zeitraum gebeten haben. Die Firma Götz Reisen wird bereits heute auf den Ferienfahrplan umstellen. Die Regelungen des Stadtverkehrs Lichtenfels (Stadtwerke Lichtenfels) für diesen Zeitraum sind dort zu erfragen. FiftyFifty-Taxifahrten sind während des Lockdowns vom 18. Dezember bis einschließlich 10. Januar nicht mehr möglich, da für den gesamten Freistaat Bayern eine nächtliche Ausgangssperre von 21 bis 5 Uhr früh gilt. Ein Aufenthalt außerhalb der Wohnung ist in diesen Zeiträumen lediglich möglich, wenn dies begründet ist (z.B. Ausübung beruflicher Tätigkeiten). red