Busfahrer beleidigt und bespuckt

Von einem 36-Jährigen ins Gesicht gespuckt und beleidigt wurde ein Coburger Stadtbusfahrer am Mittwoch um 10.50 Uhr an der Bushaltestelle in der Kükenthalstraße. Der Mann aus Niederfüllbach stieg am Bahnhof in den Bus in Richtung Wüstenahorn, setzte jedoch nicht wie vorgeschrieben seinen Mundschutz auf.

Trotz mehrmaliger Aufforderung des Busfahrers, den Mundschutz korrekt aufzusetzen, kam der 36-Jährige der Bitte des Fahrers nicht nach. Deshalb forderte der Busfahrer den Fahrgast an der Bushaltestelle Kükenthalstraße auf, den Bus zu verlassen, da dieser sich nicht an die aktuellen Corona-Regelungen hielt.

Der in Niederfüllbach wohnhafte Mann spuckte daraufhin dem Busfahrer direkt ins Gesicht und beleidigte ihn. Zudem zeigte er diesem eine Drohgeste in Form einer geballten Faust. Gegen den 36-jährigen Fahrgast ermittelt die Coburger Polizeiinspektion nun wegen Körperverletzung und Beleidigung. pol