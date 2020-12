Es war eine verzweifelte Aktion der 70-Jährigen, die ihr schließlich eine schwere Verletzung einbrachte. Wie die Polizeiinspektion Coburg berichtet, wollte die Frau am Dienstag um 8.30 Uhr noch unbedingt zu einem bestimmten Linienbus, der gerade am Zentralen Omnibusbahnhof losfuhr. Die Frau rannte an der Haltestelle entlang, dem Bus hinterher. Sie klopfte an den hinteren Bereich des Fahrzeugs, in der Hoffnung, die Abfahrt des Bussees damit noch stoppen zu können. Aus bislang ungeklärter Ursache scheint die Dame danach zu Fall gekommen zu sein. Dabei stürzte sie vom hohen Bordstein und ihr rechtes Bein geriet unter das Hinterrad des rollenden Linienbusses. Mit einer Oberschenkelfraktur kam die 70-Jährige ins Krankenhaus und musste operiert werden. Sie ist außer Lebensgefahr, teilt die Polizei mit und bittet Zeugen, zur Klärung des Unfallhergangs beizutragen. red