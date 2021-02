Trotz Gegenverkehrs überholte am Donnerstagnachmittag ein Bus zwei Radfahrer auf der Kreisstraße zwischen Großheirath und Untersiemau, berichtet die Polizeiinspektion Coburg. Durch das Ausweichen in den Grünstreifen konnten die beiden hintereinander fahrenden Radfahrer verhindern, dass der überholende Bus gegen sie stieß. Dabei hatten sie einen Schutzengel; denn sie stürzten oder verletzten sich nicht. Die Person am Steuer des Busses fuhr in Richtung Untersiemau weiter. Die Radler erstatteten Anzeige bei der Coburger Polizei. Die Beamten ermitteln nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und Verstößen nach der Straßenverkehrsordnung. Zeugen, die am Donnerstag um 14.50 Uhr auf der Kreisstraße CO12 zwischen Großheirath und Untersiemau unterwegs waren und sachdienliche Angaben zu dem Vorfall machen können, werden gebeten, sich unter Telefon 09561/645-0 mit der Coburger Polizeiinspektion in Verbindung zu setzen. pol