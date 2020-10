Aufgrund der momentanen Situation haben sich die Verantwortlichen der Burker Kirchweihfreunde und des 1. FC Burk entschlossen, eine "1. Burker Kerwa Light" durchzuführen. Sie wird am Wochenende von Freitag, 16. Oktober, bis Sonntag, 18. Oktober, im Sportheim stattfinden. Am Freitag wird es ab 18 Uhr ein gemütliches Beisammensein mit italienischen Spezialitäten vom Sportheimwirt geben. Am Samstag wird zu einer deftigen Schlachtschüssel ab 11 Uhr in den Saal des Sportheims eingeladen. Auch ein Verkauf über die Straße wird angeboten. Am Sonntag trifft die 1. Mannschaft in der A-Klasse 2 um 15 Uhr auf die SV DJK Eggolsheim 2. Nach dem Spiel soll die "1. Burker Kerwa Light 2020" im Sportheim ihren Ausklang finden.

Gäste, die am Samstag Schlachtschüssel essen wollen, werden zwingend um Voranmeldung bei Peter Hörath unter 0151/21294992 oder via E-Mail an hoerath.p@tonline.de gebeten.

Es gelten die üblichen Corona-Regeln. red