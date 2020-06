Burgpreppacher Gemeinderat tagt

Der Gemeinderat Burgpreppach tagt am Donnerstag, 18. Juni, um 19 Uhr im katholischen Pfarrsaal in Burgpreppach. Nach der Bekanntgabe der nichtöffentlichen Beschlüsse und dem Antrag zum Neubau von zwei Garagen in Gemeinfeld, sollen die Jugend-, Senioren-, Integrations-, Öffentlichkeits- und Medienbeauftragten sowie die Beauftragten der Schulen, Kindertageseinrichtungen, Feuerwehr sowie die Beauftragten für Selbstständige und Unternehmer bestellt werden. Des Weiteren befassen sich die Räte mit einem Antrag über die Beratung von Einbeziehungssatzungen mit Durchführungsvertrag für Bauwerber sowie für Unterhaltungs- und Ausbesserungsmaßnahmen an Wegen und Gräben in den Gemarkungen Burgpreppach und Ibind der Jagdangliederungsgenossenschaft Burgpreppach-Ibind. Weitere Punkte de Tagesordnung sind die Freizeitlinien im Landkreis Haßberge. Diesbezüglich geht es um die finanzielle Beteiligung am Burgenwinkel-Express durch den Markt Burgpreppach. Ferner soll im Zuge der bayerische Gigabit-Richtlinie das Hochgeschwindigkeitsnetz im Markt Burgprepppach ausgebaut werden. Zudem beantragt die katholischen Kirche Mariä Geburt in Gemeinfeld die Übernahme der Kosten im Rahmen der Baulastverpflichtung für die Erneuerung des Läutwerkes und zudem eine Bezuschussung für den Austausch der Kirchenglocken. red