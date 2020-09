Die Tischtennis-Herren des TTC Burgkunstadt stehen vor einer schwierigen Saison in der Landesliga Nordnordost. Nach dem Weggang von Ulrich Voit zum SV Mistelgau wird Niklas Klieme, der schon mehrmals als Ersatzspieler sein Talent gezeigt und wichtige Punkte für die erste Mannschaft eingefahren hat, dazustoßen und die Mission Klassenerhalt angehen. Ähnlich wie im letzten Jahr werden neben dem TTC wohl Mannschaften wie Mistelgau, Creußen, Zell und Marktleuthen um den Ligaverbleib kämpfen. Und die Burgkunstadter treffen zum Auftakt gleich auf einen direkten Konkurrenten.

Am Freitag (20 Uhr) müssen sie beim TTC Alexanderhütte antreten. Der Aufsteiger aus der Bezirksoberliga Oberfranken-Ost ist nominell das schwächste Team der Liga und hat sein erstes Spiel in Creußen mit 3:9 verloren. Entsprechend gehen die Burgkunstadter als Favoriten in die Partie. Aufgrund der Corona-bedingten Bedingungen und der langen Pause wird das Spiel zu einer Standortbestimmung für die TTCler, die möglichst mit beiden Punkte die Heimfahrt antreten wollen. fk