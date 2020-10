Die Petrigemeinde wollte in diesem Herbst endlich wieder mit der Seniorenarbeit weitermachen, heißt es ein einer Pressemitteilung. Jeden dritten Montag im Monat sollte es das lockere Treffen "Burggut am Montag" für ältere Gemeindemitglieder mit Themen, Geburtstagsgeschenken, Kaffee und Kuchen im Burggut, dem evangelischen Gemeindehaus der Petrigemeinde in der Waaggasse geben.

Aber auch der Neustart am kommenden Montag, 19. Oktober, muss laut einer Mitteilung der Veranstalter corona-bedingt abgesagt werden.

Kein festes Datum

"Die steigende Zahl an Infizierten lässt das Risiko unkalkulierbar werden. Das ist nicht gut für unsere Älteren", erklärt Dekan Thomas Kretschmar den Grund der erneuten Absage. Wann "Burggut am Montag" jetzt einen neuen Start-Versuch macht, wird abgewartet, das müsse die weitere Corona- Entwicklung zeigen. red