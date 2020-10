Kulmbach 16.10.2020

Einladung

Burgfest der Aktion "Time4Kids"

Das Team "Time4Kids" der Petrigemeinde Kulmbach lädt Kinder im Alter von fünf bis zwölf Jahren zum "Time4Kids"-Burgfest am Sonntag, 25. Oktober, um 14 Uhr in das Burggut in der Waaggasse 5 ein. Thema ...