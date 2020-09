Schule und Bildung klingt öde? Klingt nach verstaubten Klassenzimmern und laschem Unterricht? Noch vor wenigen Jahrzehnten war diese Vorstellung gar nicht so abwegig. Aber Schule 2.0 sieht halt ganz anders aus: trendig, mit spannenden Themen und vor allem praxisnah. Annegret Kestler, die Leiterin der Kronacher Volkshochschule (VHS), stellte das kommende Herbst-/Wintersemester vor. Neu, neu und noch mal neu ist es, weil: Gebäude neu, Dozenten teilweise neu, Programm ebenfalls neu. "Das wird spannend", freute sie sich beim Rundgang durch die hellen, luftigen Räume. Gleich geblieben ist das Motto: Bildung für alle - Bildung vor Ort.

"Seit dem ersten September steht unser Telefon nicht mehr still." Annegret Kestler lächelt, die Erleichterung steht ihr deutlich ins Gesicht geschrieben. "Wir sind froh, dass es überhaupt wieder losgehen kann. Es gibt keinen Zweifel, dass hoher Bedarf da ist." Manche Kurse seien in der kurzen Zeit seit der Veröffentlichung des neuen Programms schon ausgebucht. Das "Lernen in sozialer Gemeinschaft" sei eben durch nichts zu ersetzen, meint sie und weist in diesem Zusammenhang auf die entsprechenden Corona-Regeln und das Hygienekonzept hin. Beim Streifzug durch das Programmheft, das erstaunlich umfangreich ist in diesem Semester, blitzen ihre Augen vor Stolz. Ganz neue Themen gäbe es, aber auch die eine oder andere Veränderung bei fest etablierten Veranstaltungen und Kursen. Schule 2.0 eben. Inklusive Vernetzungsgedanken und hochkarätigen Dozenten. Und das auch an 18 Außenstellen im Landkreis.

Eines der neuen Gesichter unter den Dozenten ist das der pädagogischen Mitarbeiterin Julia Beetz. Sie sitzt mit im Raum und kümmert sich vor allem um die berufliche Bildung. Angeboten wurden die entsprechenden Kurse schon im letzten Semester, aber durch Corona wurde halt plötzlich alles anders.

Jetzt der zweite Anlauf und von Soft Skills über die Gesundheit, EDV, Sprache, Schlüsselqualifikationen und Team-Building ist alles dabei, was Menschen fit machen soll für den Job. Sie meint: "Die VHS ist ein starker Bildungspartner vor Ort, sowohl für die Bevölkerung als auch für Behörden, Industrie, Handels- und Dienstleistungsunternehmen. Wir bieten maßgeschneiderte Kurse entweder inhouse, in unseren Räumen, oder an externen Tagungsorten."

Die digitale Welt

In den Fokus gerückt ist einmal mehr die Digitalisierung. Und das nicht nur für diejenigen, die hier sowieso am Start sind. Angebote gibt es nämlich auch für Senioren, die sich ins Abenteuer stürzen wollen, um für sich eine ganz neue Welt zu erobern. Und natürlich für Kinder. Was diese vor allem interessieren dürfte, sind die Kurse "GameJam mit bitsy 2020" und "GameJam mit bitsy für Mädels". Beide Kurse richten sich an Jugendliche ab elf Jahren. Was dahintersteckt? Auf den Punkt gebracht, ermöglicht der Kurs die Herstellung eines eigenen Videospiels. Den Mädelskurs gibt es übrigens, weil es der Spielindustrie an Spielerinnen und Entwicklerinnen mangeln würde, so das Programmheft. Dazu gibt es noch Sportangebote wie Tennis, Yoga, Selbstverteidigung und Tanz, aber auch kreative Angebote wie Make-up und Haare. Es gibt aber auch politische Bildungsangebote und einen Knigge-Kurs für gute Umgangsformen.

Für Leiterin Annegret Kestler stechen in diesem Semester zum einen Tabuthemen, die sehr viel Fingerspitzengefühl erfordern, heraus und zum Anderen völlig abgedrehte Sachen wie "Aerial oder Anti Gravity Yoga", was so viel bedeutet wie der spielerische Umgang mit der Schwerkraft. Die nämlich spiele schon eine Rolle, wenn man seine Yoga-Übungen etwa einen halben Meter über dem Boden und auf einem etwa sechs Quadratmeter großem Tuch ausführt, das von der Decke hängt. Vor allem Umkehrpositionen seien dadurch möglich und natürlich das Abgeben des eigenen Körpergewichts an das Tuch. Übrigens sind auch wieder Kletter- und Tenniskurse im Programm. Neu angeboten wird auch Rollstuhltanz.

Ein ganz anderes Thema sind Schwerhörigkeit und Inkontinenz. Also nichts, worüber man gerne spricht, das sich aber auch nicht wegignorieren lässt. "Wir bieten Hilfe an im Umgang mit diesen Themen, gehen sensibel damit um." Das verspricht Annegret Kestler jedenfalls.

Sprechen wir über Sprachen, dann sicher nicht nur über Chinesisch, das völlig neu im Programm ist, sondern auch über Deutsch für Muttersprachler, die ihre Kenntnisse erweitern und vertiefen möchten, oder generell Probleme mit flüssigem Lesen und Schreiben haben.

Bleibt man beim Thema: Kochen/Backen/Essen/Genießen hängen, dann stößt man nicht nur auf bodenständige Küche mit hausgemachten Zutaten. Auf die Liebhaber von exotischem Essen warten Kurse aus der Thailändischen, Indischen, Türkischen, Syrischen und Asiatischen Küche. Oder eben die ultimative Mischung, nennt sich "Fusion Cuisine" - hier trifft Orientalisch auf Fränkisch.

Viele Bereiche abgedeckt

Märchen oder Gedichte schreiben, malen wie Bob Ross, Chinesisch lernen, "faule Weiber-Klöß" kochen, die Vielfalt der Angebote erschlägt fast auf den ersten Blick. Blättert man durchs Heft oder klickt sich durch die Homepage, dann weiß man gar nicht, wo man anfangen soll. Sprachen, Verbraucherfragen, psychologische und soziale Kompetenzen, berufliche Bildung, Gesundheit und Sport, Musik, Literatur, Kunst. Falls bei dieser Aufzählung noch etwas fehlen sollte, finden sie es sicher beim Durchblättern.

Fast könnte man sagen: es gibt nichts, was es nicht gibt. Der Katalog liest sich wie ein Roman und spätestens beim Thema: "Loslassen, was zu viel ist", kommt man ins Grübeln. Man kann ja nicht alles auf einmal machen und die Angebote der VHS wird es aller Voraussicht nach auch im nächsten Jahr noch geben. Aber auf jeden Fall verspricht das Programm jetzt schon Spiel, Spaß und Spannung. Fast wie ein Überraschungsei. Und Bildung natürlich, denn um die geht es ja.