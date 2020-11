Die Ämter für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten in Coburg und Bamberg veranstalten am Donnerstag, 19. November, den Milchviehtag, der erstmals in digitaler Form stattfindet. Eine besonders interessante Vertreterin der Spezies ist in Wunkendorf zu bewundern, zudem noch in den Nationalfarben. Da die "Eutergesundheit" eines der Schwerpunktthemen der Veranstaltung ist, weist sie sinnbildlich darauf hin, dass die Milchvieherzeuger einen berechtigten Anspruch auf faire Milchpreise haben. Ein Hinweis, der auch am Milchviehtag Gehör finden wird. Foto: Dieter Radziej