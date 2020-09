Bei strahlendem Sonnenschein empfing die Grundschule Lichtenfels im Leuchsental ihre 18 neuen Erstklässler. Mit bunt verzierten Schultüten, teilweise größer als sie selbst, trafen die Kleinsten mit ihren Eltern um 9 Uhr an der Schule ein. Aufgeregt ging es dann alleine zur ersten Unterrichtsstunde mit Klassenlehrerin Angelika Funk.

Anschließend fand im Pausenhof der Schule die Einschulungsfeier statt. Danach begrüßte Schulleiterin Yvonne Kern die neuen Mitschüler und ihre Eltern herzlich. Zusammen mit ihrer 3. Klasse präsentierte sie den Kleinsten einige Stichworte, die zur Schule gehören und die sie im Laufe der Schulzeit immer wieder berühren werden.

An die Eltern appellierte sie: "Ein Gänseblümchen wird nie eine Sonnenblume werden, aber beides sind schöne Blumen. Lassen Sie Ihre Kinder in ihrem jeweils ganz individuellen Rahmen wachsen und entfalten." Beschenkt wurden die Schulanfänger auch vom Elternbeirat: Alltagsmasken mit dem Schullogo drauf sollen nicht nur schützen, sondern später an diese denkwürdige Corona-Zeit erinnern. Die erste Vorsitzende Eva Schütz wünschte damit den Erstklässlern alles Gute für ihre Zukunft. Ein witziges Gedicht der Zweitklässler sowie gute Wünsche der Viertklässler an bunten Luftballons, welche am Ende in den Himmel geschickt wurden, rundeten die Einschulungsfeier ab. red