Die Herbstferien stehen vor der Tür und pünktlich ist auch das Ferienprogramm des Landkreises Coburg erschienen. Egal ob Schüler actionreiche Tage erleben, sich kreativ austoben oder einige gemütliche Stunden verbringen wollen - im diesjährigen Herbstferienprogramm ist für jeden ein passendes Angebot dabei, heißt es in einer Mitteilung des Landratsamts Coburg.

Die Gemeinden des Landkreises sowie der Kreisjugendring Coburg haben sich einige tolle Angebote einfallen lassen. Wie wäre es zum Beispiel mit einem Besuch im Meeresaquarium oder einer gemütlichen Bastelstunde mit Salzteig? Schüler können das Coburger Land auf eine neue Art und Weise bei einer mitreißenden Geocaching-Tour entdecken oder ihre Kletterfähigkeiten beim Bouldern ausprobieren. Spannende kulturelle Einblicke bieten das Kindertheaterstück "Froschkönig" oder das Kinderkino.

"Das ist nur ein kleiner Vorgeschmack des diesjährigen Angebotes. Die Auswahl an preiswerten Möglichkeiten für eure Feriengestaltung ist vielfältig. Seid also neugierig und schaut einfach mal ins Ferienprogrammheft oder auf die Website www.landkreis-coburg.de", wendet sich Pressesprecherin Corinna Rösler an die Schüler.

Die Anmeldung erfolgt bei den jeweiligen Anbietern selbst.

Außerdem bietet die Ferienbörse von Stadt und Landkreis Coburg wieder einige Aktionen. Informationen hierfür gibt's unter www.coburg.de/ferien.

Die Veranstaltungen finden nach den aktuellen Corona-Hygienevorschriften und unter Berücksichtigung der jeweils geltenden Regelungen statt. Kurzfristige coronabedingte Absagen etc. erfolgen über die Veranstalter.

Für weitere Informationen und Anmeldungen stehen die Mitarbeiter der Koja unter den Telefonnummern 09561/514-2203 Susanne Lange), -2204 (Alexander Senftleben) und - 2207 gerne zur Verfügung. red