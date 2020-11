Zwei Tage, am Mittwoch und Donnerstag, 25. und 26. November, hält die Bundeswehr eine Übung ab, bei der auch der Landkreis Haßberge berührt werden kann. Darauf wies das Landratsamt in Haßfurt am gestrigen Montag hin. Die Soldaten werden zu Fuß und in Radfahrzeugen unterwegs sein. Betroffen sind die Kommunen Ermershausen, Maroldsweisach, Burgpreppach, Bundorf, Hofheim, Riedbach, Königsberg, Haßfurt und Zeil.

Der Bevölkerung wird laut Behördenangaben nahegelegt, sich von den Einrichtungen der übenden Truppe fernzuhalten. Bei den Übungen liegen gebliebene militärische Sprengmittel (Munition) dürfen nicht gesammelt oder anderweitig verwertet werden.

Schadensmeldungen

Schäden, die durch eine Bundeswehrübung entstehen, können grundsätzlich formlos beim Bundeswehr-Dienstleistungszentrum in Veitshöchheim (Anschrift: Bw-Dienstleistungszentrum Veitshöch-heim, Balthasar-Neumann-Kaserne, 97209 Veitshöchheim, Telefon 0931/97072600),

gemeldet werden. red