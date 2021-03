"Politik basiert auf Vertrauen. Vertrauen in die Abgeordneten und deren Unabhängigkeit. Wir Abgeordnete tragen eine besondere Verantwortung unseren Wählern und allen Menschen in unserem Land gegenüber: dass wir unabhängig und nur zu ihrem Besten handeln. Dass wir ausschließlich dem Gemeinwohl verpflichtet sind", betont Bundestagsabgeordnete Emmi Zeulner in einer Pressemitteilung.

"Für mich sind dies mehr als bloße Worte. Für mich ist dies eine persönliche Verpflichtung, die ich sehr ernst nehme und nach der ich mein tägliches politisches Handeln ausrichte. Das gilt besonders in einer Krise, wie wir sie seit dem letzten Jahr erleben. Und genau das macht dieses unverantwortliche Handeln einzelner Abgeordneter umso verwerflicher. Denn sie haben mit diesem Verhalten das Vertrauen erschüttert und so uns allen geschadet. Denn sie haben mit der Krise Geschäfte gemacht und persönlichen Gewinn daraus geschlagen und werden somit dem Anspruch an einen Mandatsträger, den jeder Bürger zu Recht haben darf, nicht gerecht. Wer sich persönlich bereichert, hat das Privileg verwirkt, die Menschen unseres Landes im Parlament vertreten zu dürfen. Das ist meine feste Überzeugung", erklärt Emmi Zeulner. Es gelte nun, das Vertrauen zurückzugewinnen, und das gehe vor allem durch Transparenz und Taten. Deswegen unterstütze sie die Aufforderung der CDU/CSU-Bundestagsfraktion an alle Mitglieder, eine Selbstauskunft zu unterschreiben, mit der sie erklären, keinerlei finanzielle Leistungen für Unterstützungen erhalten zu haben.

Zeulner: "Ich habe diese gerne und umgehend unterschrieben. Ich für mich kann mit Gewissheit sagen, dass ich mich zu keiner Zeit finanziell durch Geldleistungen oder andere Vorteile bereichert habe. Weder vor der Pandemie noch während dieser. Den durch den geschäftsführenden Fraktionsvorstand der CDU/CSU-Bundestagsfraktion vorgelegten umfangreichen Katalog zur Verschärfung der Transparenzregeln im Abgeordnetengesetz unterstütze ich nachdrücklich."

"Alle Kontakte weitergeleitet"

Im letzten Jahr, als die Schutzausrüstungen nicht ausreichend vorhanden waren, hätten die Abgeordneten Kontakte von Unternehmen aus ihren Wahlkreisen, die Schutzausrüstung herstellen oder beschaffen konnten und die sich an sie gewandt hätten, an die offizielle Stelle des zuständigen Bundesgesundheitsministeriums weitergegeben.

"Auch ich habe hier Kontakte aus meinem Wahlkreis weitergeleitet", berichtet Emmi Zeulner. Von da an sei alles nach standardisierten Verfahren im Ministerium selbst abgelaufen und sie sei zu keiner Zeit mehr involviert gewesen. red