Sicherer und ohne schadhafte Stellen wird die B 286 bei Römershag in den kommenden Wochen gemacht. Seit Mitte Juli finden schon erste vorbereitende Arbeiten für die Erneuerung der B 286 bei Römershag statt und im Moment wird die Baustelle mit einer Ampel geregelt.

Zum Beginn der Sommerferien, also am Montag, 1. August, startet dann die eigentliche Erneuerung der Bundesstraße B 286 zwischen Römershag und der Abzweigung in die Staatsstraße St 2289 in Richtung Riedenberg. Die Bundesstraße wird hierfür voll für den Verkehr gesperrt, schreibt das Staatliche Bauamt Schweinfurt in einer Pressemitteilung.

Eine Umleitung wird eingerichtet und erfolgt ab Geroda über die Staatsstraße St 2431 Schondra und Oberleichtersbach und die Staatsstraße St 2790 bis Bad Brückenau. Mitgenfeld und Breitenbach sowie die Anschlussstelle der A 7 sind weiterhin über die B 286 erreichbar.

In den nächsten Wochen erhält die B 286 auf einer Gesamtlänge von 1,3 Kilometern eine neue Asphaltdecke. Risse, Abplatzungen und schadhafte Stellen werden damit beseitigt.

Bahnübergang wird abgeflacht

Um die Verkehrssicherheit auf dem Abschnitt weiter zu erhöhen, wird der Bereich am Bahnübergang abgeflacht, die Querungshilfe des Rhönexpress-Radwegs umgestaltet und neue Schutzplanken aufgestellt. Im Rahmen der Maßnahme wird außerdem auch für das angrenzende Wasserschutzgebiet ein Mehrwert erzielt. Um den Gewässerschutz zu verbessern, ist der Einbau neuer Behandlungsanlagen vorgesehen. Neben den Straßenarbeiten finden auch Arbeiten an der Sinnbrücke statt. Hier wird der Brückenbelag erneuert und eine neue Brückenabdichtung erfolgen.

850.000 Euro Kosten

Insgesamt belaufen sich die Kosten für die Baumaßnahme auf rund 850.000 Euro. Geplant ist, die Arbeiten zum Ende der Sommerferien abzuschließen, teilt dass Staatliche Bauamt Schweinfurt in der Pressemeldung weiter mit. red