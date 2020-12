Anlässlich des Bebauungsplanverfahrens zur Erweiterung der Firma Brose an der Breitenau fordert der Bund Naturschutz Bamberg (BN) einen schonenderen Umgang mit Fläche. Zentraler Kritikpunkt an der Planung ist der Flächenverbrauch durch ebenerdig angeordnete Autoparkplätze. Zwar seien auch zwei Parkdecks vorgesehen, darüber hinaus sollen aber zusätzlich zu den bereits vorhandenen sehr viele neue, ebenerdige Parkplätze entstehen. Dies habe zur Folge, so der BN in seiner Pressemitteilung, dass nach dem Plan ungefähr die Hälfte der Fläche des gesamten Brose-Areals durch Parkplätze verbraucht wird.

"Leider ist dies kein Einzelfall. Es ist eher typisch für die Gewerbeflächen in Bamberg", stellt BN-Vorsitzender Martin Bücker fest. Er erinnert in diesem Zusammenhang an die Ansiedlung der Firma Sperber am Berliner Ring. Hier sei der Parkplatz-Anteil sogar noch größer. Wie verschwenderisch in der Vergangenheit mit Fläche umgegangen worden sei, könne man an vielen weiteren Gewerbegebieten in Bamberg, zum Beispiel im Bereich Kärntenstraße, sehen. "Flächenverschwendung durch ebenerdig angeordnete Parkplätze ist in Bamberg leider die Regel. Solche Planungen müssen der Vergangenheit angehören. Wir müssen sparsam mit Fläche umgehen!" meint Bücker.

Ein weiterer Kritikpunkt des BN am vorgelegten Bebauungsplan ist, dass nicht vorgeschrieben wurde, die Dachflächen zur Erzeugung von Strom zu nutzen. Deshalb fordert Erich Spranger, Zweiter Vorsitzender des BN Bamberg: "Auch die vielen Parkplatzflächen müssen mit Photovoltaik-Anlagen versehen werden, wie zum Beispiel am P&R-Platz Kronacher Straße." Das Ziel der Bamberger Klimaallianz, bis 2035 energieautark zu werden, sei nur erreichbar, wenn Dachflächen und auch Parkplätze konsequent für die Photovoltaik-Nutzung herangezogen werden. Das gelte nicht nur für die Stadt, sondern genauso für den Landkreis Bamberg, denn zur Energiegewinnung stehen nur begrenzte Flächen zur Verfügung. Deshalb sei es geboten, Flächen, die sowieso überbaut sind oder werden, vorrangig zu nutzen. red