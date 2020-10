Es werde heute nicht über die Generalsanierung des Aquaria an sich diskutiert. Das schickte Oberbürgermeister Dominik Sauerteig voraus, ehe er den vorletzten Tagesordnungspunkt der öffentlichen Stadtratssitzung aufrief. Es gehe nur darum, einen Grundsatzbeschluss zu fassen, damit Fördermittel aus dem Bundeshaushalt abgerufen werden können.

Dabei hätte der kurze Vortrag von SÜC-Geschäftsführer Wilhelm Austen unter anderen Umständen sicher reichlich Diskussionsstoff geboten. Dass das fast 50 Jahre alte Hallen- und Freibad, das seit 1999 "Aquaria" heißt und von den SÜC betrieben wird, saniert werden muss, steht schon länger fest. Im einzelnen sind die alte Schwimmhalle inklusive Lehrschwimmbecken, Duschen und Umkleidebereich sowie die Sauna und das Untergeschoss betroffen.

Die Sanierungskosten werden auf insgesamt 10,7 Millionen Euro geschätzt. Die Förder-Anfrage an den Bund wurde positiv beschieden. Drei Millionen Euro will der Haushaltsausschuss des Bundestages beisteuern. Die Stadt Coburg als Antragsteller müsste 5,9 Millionen Euro (55 Prozent) tragen. Den Rest, so Austen, werde voraussichtlich die SÜC finanzieren.

Rund ein Jahr müsste das Bad schließen, antwortete Austen auf die entsprechende Frage von WPC-Stadtrat Jürgen Heeb. Ohne weitere Diskussion fasste der Stadtrat einstimmig den Grundsatzbeschluss.