In den Gemeindeteilen finden in diesem Jahr die Bürgerversammlungen an folgenden Tagen statt. Oerlenbach: Dienstag, den 20. Oktober um 19 Uhr in der Wilhelm-Hegler-Halle. Ebenhausen: Donnerstag, den 22. Oktober um 19 Uhr in der Turnhalle. Rottershausen: Dienstag, den 27. Oktober um 19 Uhr

in der Turnhalle. Eltingshausen: Donnerstag, den 29. Oktober um 19 Uhr in der Wilhelm-Hegler-Halle. Auf der Tagesordnung für alle Bürgerversammlungen stehen Bericht des Bürgermeisters, Aussprache, Wünsche und Anregungen.

Es wird gebeten, Anliegen, die in der Bürgerversammlung behandelt werden sollen, möglichst frühzeitig, spätestens jedoch vier Tage vor der jeweiligen Bürgerversammlung der Gemeindeverwaltung schriftlich mitzuteilen. Teilnehmer/-innen der Bürgerversammlung sind verpflichtet, sich an die jeweils geltenden Hygienebestimmungen der Gemeinde Oerlenbach bzw. des Veranstaltungsortes zu halten. Unter anderem ist es notwendig, bis zur Platzeinnahme einen Mund- und Nasenschutz zu tragen. red