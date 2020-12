Die Stadt Bad Kissingen hat die Bürgerversammlungen für dieses Jahr endgültig abgesagt. Bisher waren die Versammlungen in Hausen und Garitz noch in der Planung. Bei den Vorbereitungen für die Bürgerversammlungen wurde klar, dass die in den Stadtteilen zur Verfügung stehenden Räumlichkeiten nicht geeignet sind, um die Vorgaben zum Infektionsschutz einzuhalten. Insbesondere die erforderlichen Abstandsregeln hätten dazu geführt, dass nur eine geringe Zahl von Besucherinnen und Besuchern an den Bürgerversammlungen hätten teilnehmen können. Die Alternative, eine Bürgerversammlung ausschließlich online durchzuführen wurde von Oberbürgermeister Dirk Vogel verworfen. Zu viele Menschen wären ausgeschlossen, die das digitale Format wegen mangelnder technischer Ausstattung nicht annehmen können. Die Bürgerversammlungen werden durchgeführt, sobald die Lage es zulässt, teilte die Stadt weiter mit. Zudem wird im kommenden Jahr auch kein Neujahrsempfang durchgeführt. Öffentliche Veranstaltungen sind nach der aktuell geltenden Bayerischen Infektionsschutzmaßnahmenverordnung ohnehin nicht möglich. Die Bürger werden weiterhin über Informationen aus dem Rathaus an den Bekanntmachungstafeln informiert. sek