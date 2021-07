In Fuchsstadt findet die Bürgerversammlung am Freitag, 23. Juli, auf dem Festplatz statt. Beginn ist um 19 Uhr. Da die Teilnehmerzahl auf 100 Personen begrenzt ist, ist eine Teilnahme nur nach Anmeldung, Tel.: 09732/2664, oder per mail poststelle@fuchsstadt.de möglich. Es gelten die Corona-Hygienevorgaben. sek