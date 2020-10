Aufgrund der erneut und weiterhin ansteigenden Corona-Fallzahlen teilt die Gemeinde Oerlenbach mit, dass die bereits vorbereiteten Bürgerversammlungen in allen Ortsteilen (20. Oktober in Oerlenbach, 22. Oktober in Ebenhausen, 27. Oktober in Rottershausen und 29. Oktober in Eltingshausen) kurzfristig abgesagt werden müssen.

Dabei machte man sich die Entscheidung nicht leicht, vielmehr wurde sehr genau abgewogen, heißt es weiter. Als Kommune des Landkreises Bad Kissingen steht die Gemeinde Oerlenbach vor einer ganz besonderen Situation. Durch die unmittelbare Nähe zum direkt angrenzenden Landkreis Schweinfurt, der aktuell eindeutig einen 7-Tage-Inzidenz-Wert über 50 aufweist, als auch durch aktuell an COVID-19 erkrankte Personen innerhalb der Gemeinde, bewertet die Verwaltung eine Durchführung der Bürgerversammlungen als nicht verantwortbar, heißt es weiter in einer Pressemitteilung.

Die eingegangenen Eingaben aus der Bevölkerung wird die Gemeinde beantworten beziehungsweise als Empfehlung auf die Tagesordnung der nächsten Gemeinderatssitzungen setzen. Dazu wird die Verwaltung, falls erforderlich, Kontakt zu allen Eingebenden aufnehmen. red