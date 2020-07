Bürgerforum am 21. Juli

Ein Bürgerforum zum Thema "Telemedizin - was steckt dahinter?" findet am 21. Juli am Zentrum für Telemedizin Bad Kissingen statt. Anschließend ist noch eine Showroom-Führung geplant. Anmeldungen sind ab sofort möglich, wie die Verantwortlichen ergänzend mitteilen.

Das Zentrum für Telemedizin Bad Kissingen (ZTM) bietet in einem neuen Format allen Bürgern an, sich über Telemedizin zu informieren. Das nächste Bürgerforum zum Thema "Telemedizin - was steckt dahinter?" findet am 21. Juli von 18 bis 20.30 Uhr statt.

Geschäftsführer Sebastian Dresbach wird im Showroom des ZTM einen Einblick in die Telemedizin und die Arbeit des ZTM geben. Direkt im Anschluss findet eine Führung durch den Showroom statt. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Anmeldungen sind direkt beim Zentrum für Telemedizin Bad Kissingen online unter www.ztm.de/seminar, telefonisch unter 0971/785 52 90 oder per E-Mail an info@ztm.de möglich.

Das Zentrum für Telemedizin Bad Kissingen baut telemedizinische Netzwerke auf und vernetzt die Akteure im Gesundheitswesen, sowohl für die Modellregion Rhön, als auch für weitere Regionen Deutschlands und andere europäische Länder.

Den Bürgern möchte das ZTM damit die bestmögliche Medizin und Pflege aus dem Gesundheitssystem bieten, heiß es ergänzend in der Pressemitteilung des Zentrums für Telemedizin Bad Kissingen.

"Für Ärzte, Rettungskräfte, Therapeuten und Pflegekräfte eröffnet das ZTM mit der Telemedizin neue Möglichkeiten der Vernetzung und steigert Effizienz und Qualität durch eine vernetzte Gesundheitsversorgung mithilfe von Telemedizin und Ambient Assisted Living (AAL)", so die Verantwortlichen weiter. red