Volksmusik und Töne des traditionellen Schifferklaviers fluten den großen Saal. Prof. Dr. Klaus eröffnet den Abend mit einer volksgebundenen Ansprache. "Wo des Landes Bräuche sterben, stirbt des Volkes Blüte auch!" Die Stimmung ist heimisch, brauchtums- und sittengebunden. Eines zeigt sich gleich - Bayerns Brauchtümer und das Volksgut werden hier großgeschrieben.

Deshalb finden in allen bayerischen Regierungsbezirken acht Regionalkonferenzen statt. Die digitalen Argumente und Abstimmungen der anwesenden Bürger geben Aufschluss darüber, welche Zukunftsthemen die Bevölkerung beschäftigen und wie Traditionen langfristig erhalten bleiben. Nach den jeweiligen Konferenzen und den so gewonnenen Erkenntnissen wird ein Zwischenbericht erstellt und der Öffentlichkeit vorgestellt. Die junge Generation bleibt nicht außen vor. Sie soll im Anschluss ebenfalls ihre Meinung äußern dürfen. Ziel: Im Frühjahr 2023 die Zukunftsvisionen in Zukunftsprozessen zu präsentieren.

Tradition ist ein umfangreicher Begriff. Bräuche, Kultur und Dialekt sowie Aktivitäten wecken das Heimatgefühl. Die Kissinger Teilnehmerrunde assoziiert damit einheimische Hunderassen wie den Dackel, die schützenswert sind. Kleinbauern und Winzer, welche von den Großbauern nicht verdrängt werden dürfen. Dorf- und Stadtfeste, wie den Kissinger Sommer, die finanziell hohe Ausgaben darstellen, müssen beibehalten werden, bekräftigen die Konferenzteilnehmer. Zudem empfehlen sie, die Abgrenzung und die Strukturen bei den Ehrenämtern besser zu regeln, um Überschneidungen zu vermeiden. Erreichbar ist dies durch Förderprogramme, die helfen, das altbewährte Traditionsbewusstsein beizubehalten, sowie mit angemessenem organisatorischen Zeitaufwand aller Beteiligten. Neben den bewährten Traditionen wirft die Bevölkerung einen Blick in die nahe Zukunft. Sie benötigt Investitionen, sowohl zeitlich als auch finanziell. Platz eins der vorgeschlagenen Zukunftsvisionen belegen die klimatischen Veränderungen. Die eigenen Stromproduktionen sollen durch den Einsatz von Photovoltaikanlagen angekurbelt werden und Deutschlands Abhängigkeit vom Ausland reduzieren. Die Energiewende, welche durch den Einsatz von erneuerbaren Energien befürwortet wird, soll weiter vorangetrieben werden. Daseinsvorsorge, Siedlungswesen und Städtebau sollen langfristig erhalten bleiben. Infrastrukturbildung, Dorfwiederbelebungsmaßnahmen, Perspektivenschaffung in Lehrberufen, aber auch Subventionen in Digitalisierungsbereichen wie der digitalen Infrastruktur sind hier vonnöten.

Unsichtbare Wurzeln

Eines eint alle gegebenen Anreize: Heimat hat viel mit Tradition und Zukunftsexistenz zu tun. Sie bildet die unsichtbaren Wurzeln jedes Menschen und: Heimat ist "nicht nur ein Wirtschaftsraum, ein Wohnort oder ein Bekanntenkreis. Heimat ist auch ein Gefühl!" äußert sich Landtagspräsidentin a. D. Barbara Stamm. Sie wie auch Dr. Elisabeth Müller wurden aufgrund ihrer außerordentlichen und heimatbezogenen Lebenserfolge mit der Auszeichnung "Botschafter Heimat.Bayern" geehrt und vertreten diese nach außen. Sie zeigen damit: Jeder Bürger kann sich für den Erhalt und die Weiterentwicklung seiner Heimat einsetzen.