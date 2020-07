Maroldsweisach vor 14 Stunden

Marktgemeinde

Bürger wählten ihre Ortssprecher in "Maro"

In zwei Dörfern in der Marktgemeinde Maroldsweisach haben die Bürger ihre Ortssprecher gewählt. In Todtenweisach übernimmt Micheal Bätz diese Aufgabe. Er war der einzige Kandidat in der Versammlung, a...