In Unterfranken lud der Übertragungsnetzbetreiber TransnetBW zu Informationsveranstaltungen für Bürgerinnen und Bürger in Oerlenbach, Mellrichstadt, Heustreu und Grafenrheinfeld ein, deren Grundstücke vom Ausbau des Südlink betroffen sind. Thema der Dialogveranstaltungen war die Trassenplanung im Abschnitt D2. Dieser führt von der südlichen Landesgrenze zwischen Thüringen und Bayern zur Landkreisgrenze Schweinfurt/Bad Kissingen. Auch der Bürgerdialog Stromnetz war mit einem Infostand für alle Fragen rund um die Energiewende und den Stromnetzausbau vertreten.

Der Abschnitt D2 des Südlink befindet sich derzeit im Planfeststellungsverfahren. In dieser Phase erarbeitet der Übertragungsnetzbetreiber TransnetBW verschiedene mögliche Verläufe der Leitung für den Abschnitt. Bei den Eigentümerdialogen wurden diese Vorschläge von der TransnetBW in der Region vorgestellt und diskutiert. Grundstückseigentümer konnten dabei weitere Hinweise geben, die der Vorhabenträger prüft und in die weitere Planung miteinfließen.

Das Team des Bürgerdialogs Stromnetz beantwortete Fragen zur Energiewende und zum Stromnetzausbau. Dabei wandten sich Landwirte insbesondere bei Fragen zur Bewirtschaftung ihrer Felder nach der Bauphase an die Initiative. Außerdem erkundigten sich Bürger über die Chancen und Grenzen der dezentralen Stromversorgung vor Ort und informierten sich über Speichermöglichkeiten. Infos unter buergerdialog-stromnetz.de. red