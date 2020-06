Bündnisfeierabend auf dem Marienberg

Am heutigen Donnerstag lädt die Schönstattbewegung zum Bündnisfeierabend auf den Marienberg ein. Beginn ist um 18 Uhr mit einer Eucharistiefeier vor dem Heiligtum der Verbundenheit mit anschließender Erneuerung des Liebesbündnisses. Aufgrund der Lockerungen kann der Bündnisfeierabend zwar wieder gefeiert werden, allerdings in einer anderen Form als sonst üblich. Unter Beachtung der gesetzlichen Schutzmaßnahmen und Hygienevorschriften findet der Abend nur im Freien und bei günstigem Wetter statt. Zu beachten sind die Abstandsregeln, und ein Mundschutz ist zu tragen. Es werden Liedzettel verteilt, weshalb kein Gotteslob benötigt wird. Bei schönem Wetter klingt der Abend vor dem Kentenichhaus bei Getränken und Brezeln aus. Hier besteht die Möglichkeit, eigene Erfahrungen, die während der Coronazeit gesammelt wurden, auszutauschen und hoffnungsvoll mit Maria in die Zukunft zu schauen. red