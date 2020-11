Vor einer Woche lag die Schließung der Zweigstellenbibliotheken in Bamberg als Drohung in der Luft. Nun ist diese erst mal vom Tisch. Und doch zeigt sich Cornelia Kempgen, die Vorsitzende der Arbeitsgemeinschaft der Büchereien in Bamberg Stadt und Land, entsetzt, dass so eine Idee überhaupt ernsthaft erwogen wurde.

In einem Schreiben an die FT-Redaktion äußert die Leiterin der Bücherei in Stegaurach ihr Unverständnis, dass die Stadt Bamberg, die maßgeblich von ihrem hervorragenden Ruf als Kulturstadt lebe und sich rühme, Universitäts- und Schulstadt zu sein, ihren Haushalt ausgerechnet dadurch retten will, indem sie die Ausgaben bei der Kultur "drastisch drosselt".

Dabei würden gerade die wohnortnahen Büchereien die Teilhabe an Bildungsangeboten für alle garantieren, besonders während dieser Pandemie, in der Familien noch mehr als sonst Geld fehle, um wissbegierigen Kindern neue Bücher zu kaufen. Kempgen prangert an: "Jetzt rächt sich, dass Bayern immer noch kein Bibliotheksgesetz hat, welches freien, wohnortnahen Zugang zu Büchereien garantieren könnte, und es für den Staat nicht Pflichtaufgabe ist, Städte und Gemeinden entsprechend zu unterstützen." Die AG-Vorsitzende ärgert sich, dass zwar "Industriezweige aller Art oder Banken, die sich verspekuliert haben, locker mit Milliarden unterstützt werden, aber für die Leseförderung unserer Kinder fallen trotz vieler Sonntagsreden von Bund und Land nur Brosamen je nach Kassenlage ab". So bleibe es Aufgabe der Städte, Kommunen und auch Kirchen, dem entgegenzutreten. Schließlich seien die mannigfaltigen Probleme der Zukunft nur mit der Fähigkeit, gut und sicher lesen zu können, ansatzweise zu bewältigen. Und das "lernt man nicht allein in der Schule mit der Lesefibel". Deshalb halte die AG der Büchereien in Stadt und Land die "schlichte und ideenlose Schließung" von bestehenden Bibliotheken für ein "falsches und gefährliches Signal", auch weit über die Grenzen der Stadt Bamberg hinaus. red