Von heute an gelten auch in Coburg weitere Einschränkungen. Anlass ist die 9. Bayerische Infektionsschutzmaßnahmenverordnung wegen der Corona-Pandemie. So werden Stadtbücherei und Stadtarchiv geschlossen, teilt die Stadt Coburg mit. Erwachsenenbildung außer Maßnahmen der beruflichen Aus- und Fortbildung wird ebenfalls eingestellt. Auch wenn der Inzidenzwert von 200 in der Stadt Coburg noch nicht erreicht ist, ist an allen weiterführenden und beruflichen Schulen ab der Jahrgangsstufe 8 ein Mindestabstand von 1,5 Metern Pflicht. Sollte dieser Abstand nicht eingehalten werden können, kommt es zum Wechsel von Präsenz- und Distanzunterricht mit geteilten Lerngruppen. Ausgenommen von dieser Regelung sind Abschlussklassen aller Schularten. Lehrer und Schüler wurden bereits am Montag informiert. Musikschulen und Fahrschulen in der Stadt Coburg können weiterhin geöffnet bleiben, es sei denn, der Inzidenzwert von 200 wird erreicht. Auch auf dem Wochenmarkt bestehen bis zum Erreichen der 200er-Marke keine zusätzlichen Einschränkungen. Schon ab sofort gilt auf Parkplätzen von Groß- und Einzelhandelsgeschäften die Maskenpflicht, lautet ein weiterer Hinweis der Stadt Coburg. red