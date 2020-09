Bücherei profitiert von Finanzspritze

Die Bundestagsabgeordnete Emmi Zeulner freut sich, dass die Bücherei in Weismain im Rahmen des Soforthilfeprogramms "Vor Ort für Alle" finanziell vom Bund unterstützt wird. Die Stadtbücherei St. Martin erhält eine Förderung in Höhe von insgesamt 4125 Euro. Ziel der Investition ist es, einen Internet-Zugang in der Stadtbücherei zu schaffen, der die Einrichtung eines Online-Bibliothekskatalogs ermöglicht. Neben einem Internetzugang sollen auch zwei Computer-Arbeitsplätze für die Leser eingerichtet werden. So könnten die Nutzer der Stadtbücherei selbst vor Ort im Katalog recherchieren, was bisher nicht möglich war. Mit dem Soforthilfeprogramm "Vor Ort für Alle" fördert der Deutsche Bibliotheksverband in diesem Jahr bundesweit zeitgemäße Bibliothekskonzepte. Die Fördermittel in Höhe von 1,5 Millionen Euro stammen aus dem Bundesprogramm "Ländliche Entwicklung" (Bule) des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft. red